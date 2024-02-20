موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة.. اعرف التفاصيل

أيام قليلة تفصلنا عن موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة، التي وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بزيادتها في إطار تنفيذ أكبر حزمة حماية اجتماعية لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، وهو الأمر الذي عملت عليه الحكومة ووزارتي المالية والتضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لتنفيذ هذه التوجيهات.

صرف المعاشات بالزيادة الجديدة

يبدأ صرف المعاشات بالزيادة الجديدة التي تصل إلى 15%، اعتبارا من أول مارس المقبل، حسب ما وجه به الرئيس السيسي، على أن تُصرف من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية أو من البنوك أو حتى مكاتب البريد، حيث يستفيد من الزيادة 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.

وبعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة عقب التوجيه الرئاسي تكون قد شهدت 11 زيادة متتالية منذ 2014 حتى مارس 2024، ووفق الدكتور صلاح هاشم، رئيس المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية «دراية»، فإنّ منظومة المعاشات شهدت تطورا كبيرا واتسمت بالتشعب والتنوع.

معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة

أما بالنسبة لمعاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة، فمن المقرر صرفه اعتباراً من يوم 15 من شهر مارس المقبل، وبزيادة قدرها 15% حسب توجيهات الرئيس السيسي بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، كما قررت الدولة تخصيص 41 مليار جنيه في العام المالي 2024-2025 لمعاش تكافل وكرامة الذي يستفيد منه 22 مليون مواطن.