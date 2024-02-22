انطلاق عرض فيلم «السيستم» للفنان طارق لطفي في 7 دول عربية

انطلق عرض فيلم «السيستم»، اليوم، من بطولة طارق لطفي وأحمد الفيشاوي بدور العرض السينمائي في 7 دول عربية، بعد طرحه في مصر منذ ما يقرب من 3 أسابيع، حيث سيعرض في 227 دار عرض عربية في الدول العربية.

وأكد منتج الفيلم كريم الشربيني أن الفيلم سيعرض، خلال الفترة المقبلة، في الأردن ولبنان وسيتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بهما لاحقا.

قصة فيلم السيستم

فيلم السيستم قصة اجتماعية تدور حول شاب يعاني من عقدة تجاه السيدات الجميلات بسبب حادث في حياته، ويجسد أحمد الفيشاوي دور هذا الشاب.

وتجسد بسنت شوقي دور فتاة ناقمة على الرجال بسبب تجاربها الكثيرة والفاشلة معهم، وتتقاطع حيوات هؤلاء الشخصيات وتنمو الأحداث في إطار القصة، ما يكشف عن تفاصيل مثيرة حول علاقاتهم وكيف يتعاملون مع عقدهم وتجاربهم السابقة.

أحداث الفيلم

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى لايت، من بطولة طارق لطفي، واحمد الفيشاوي، وبسنت شوقي، ونسرين طافش، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم ميس حمدان، نهى عابدين، رانيا منصور، أحمد فهيم، والمذيعة الأردنية راندا جبر ومن تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير، ويعد أولى تجارب المخرج أحمد البنداري في السينما، وينتمي الفيلم لنوعية الأعمال الكوميدية الممزوجة بالرومانسية.