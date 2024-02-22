ورطة جديدة للأهلي قبل مباراة ميدياما وصدمة كاف

أربكت إدارة فريق ميدياما الغاني حسابات النادي الأهلي، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها، حتى الآن، تمام السادسة مساء غدا الجمعة مع طلب المارد الأحمر تأجيل اللقاء بسبب أزمة الطائرة الخاصة ببعثة الفريق في العاصمة أكرا قبل توجهها لمدينة كوماسي، التي تستضيف اللقاء.

وطرحت إدارة ميدياما تذاكر مباراة الأهلي عبر موقعها الرسمي ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالفريق وطلبت من جماهير التوافد عليها لشرائها، إلا أن المفاجأة تكمن في تحديد موعد اللقاء بانطلاقه تمام السادسة مساء الغد دون الانتظار لحسم مصيره من التأجيل من قِبل الاتحاد الأفريقي «كاف» خاصة أن لوائح البطولة تمنح «الأحمر» الموافقة على طلبه بتأجيل المواجهة 24 ساعة بعد خطاب القلعة الحمراء الرسمي.

وأكد فريق ميدياما الغاني على رفضه تأجيل المباراة، كما أن التذاكر مطبوعة للبيع وفق الموعد المحدد للمباراة «السادسة مساء الجمعة» وهو الأمر الذي يصنع أزمة بين الأهلي وكاف، في الوقت الحالي، خاصة في ظل رغبة الأحمر تأجيل المباراة بسبب تعطل طائرته في العاصمة الغانية قبل التوجه بساعات إلى مدينة كوماسي، التي تحتضن المواجهة.

كما سهلت إدارة ميدياما الطريق للجماهير للحصول على التذاكر، بعدما أصدرت بيانا رسميا بتخفيض أسعارها، التي تتراوح بين 0.80 دولار و1.60 دولار، و8.02 دولار بحسب درجات الملعب، وذلك من أجل حشد جماهيري كبير للمباراة.

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