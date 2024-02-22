قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي وميدياما بدوري أبطال إفريقيا.. اعرف التردد

معركة شرسة وحاسمة يحتضنها ملعب «بابا يارا» بمدينة كوماسي الغانية، يقف خلالها الأهلي وجهًا لوجه أمام ميدياما في مباراة مصيرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، يتسابق خلالها الطرفين لحجز تذكرة التأهل إلى الدور التالي من البطولة القارية، لذلك تحظى باهتمام واسع من الجماهير التي تبحث عن طريقة مجانية لمشاهدة اللقاء المرتقب.. فما القناة المجانية الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا؟

القناة المجانية الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا

الجزائرية الأرضية ستكون القناة المجانية الوحيدة الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما الغاني، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، باعتبارها تنقل بصورة حصرية، عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس الرياضية، قبل إعلان القناة الجزائرية نقلها للمباراة المرتقبة، والتي تحسم بشكل كبير مصير المارد الأحمر من التأهل.

المارد الأحمر يدخل المباراة المرتقبة أمام ميدياما الغاني، متصدرًا لجدول ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 6 نقاط، بينما يحتل ميدياما المركز الأخير في جدول ترتيب المجموعة، برصيد 4 نقاط، إذ يسعى الأهلي للفوز بالمباراة لحسم صدارة المجموعة والتأهل للدور التالي بشكل رسمي.

ميدياما لن يكون خصمًا سهلاً، حيث يمتلك الفريق عناصر جيدة قادرة على إزعاج الأهلي، خاصة على ملعبه، في ظل رغبته لتحقيق مفاجأة والاقتراب من التأهل، خاصة أن جميع فرق المجموعة تملك فرصًا للتأهل.

موعد مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا

موعد المباراة: الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة.

الملعب: ملعب «بابا يارا» بمدينة كوماسي الغانية.

تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة لمباراة الأهلي

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11054

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3