لاعبان من الأهلي يحضران حفل زفاف شقيقة كهربا.. ما السر؟  

احتفل محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بزفاف شقيقته خلال الساعات الماضية، في حفل فخم كان حديث وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تغيب اللاعب عن السفر رفقة بعثة الأهلي لمواجهة ميدياما في دوري أبطال أفريقيا.

قبل زفاف شقيقة كهربا بساعات قليلة، غادرت بعثة الأهلي القاهرة متجهة إلى غانا، ما تسبب في غياب كافة نجوم الفريق عن الحفل، باستثناء لاعبين فقط ظهرا رفقة كهربا خلال حفل الزفاف، فما السر؟.

من هما ثنائي الأهلي اللذان حضرا زفاف شقيقة كهربا؟

محمد الشناوي حارس مرمى المارد الأحمر، وقائد الفريق كان اللاعب الأول الذي تواجد في زفاف شقيقة كهربا، بعد استبعاده من رحلة غانا بسبب الإصابة بخلع في الكتف، والتي تعرض لها في كأس الأمم الأفريقية رفقة منتخب مصر.

مروان عطية، لاعب وسط الأهلي، كان اللاعب من ضمن الكتيبة الحمراء، الذي ظهر في حفل زفاف شقيقة كهربا، بعد تغيبه أيضا عن السفر رفقة المارد الأحمر.

وظهر الشناوي في الفيديو الخاص الذي التقطته «الوطن» من داخل حفل الزفاف، فيما نشر عطية صورا له من داخل الحفل.

مروان عطية وكهربا يغيبان عن السفر مع الأهلي

ولم يسافر مروان عطية رفقة الأهلي، بعد تأكد غيابه عن مواجهة ميدياما الغاني، عقب حصوله على الإنذار الثالث بدور المجموعات، أمام شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الماضية، ليتعرض للإيقاف.

كهربا، احتفل بزفاف شقيقته منذ ساعات في حفل ضخم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وتعثرت محاولات سفر كهربا مع بعثة الفريق، في مهمتها الصعبة بغانا، وذلك لظروف تزامنها مع موعد زفاف شقيقته.