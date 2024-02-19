«مياه الشرب» تنظم حملات توعية لمواجهة الوصلات الخلسة في المنازل

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة في الشرقية، بالاشتراك مع رئاسة القطاع التجاري وفرع الشركة بالإبراهيمية، نفذت حملات توعية للمواطنين بقرية كفر محسن بمخاطر الوصلات الخلسة بجانب حملات لإزالة التعديات والوصلات الخلسة وضبط مخالفات أصحاب حظائر المواشي في سوء استخدام شبكات الصرف الصحي، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسة بالحفاظ على الموارد المائية وشبكات الصرف الصحي.

توعية الأهالي بتجريم وحرمانية التعدي على شبكات المياه والصرف الصحي

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في بيان، إلى أنه تمت توعية الأهالي بتجريم وحرمانية التعدي على شبكات المياه والصرف الصحى والعقوبة القانونية للمتعدي بجانب التوعية بترشيد استهلاك المياه وتوضيح جهود الشركة لتوصيل كوب ماء مطابق للمواصفات للعملاء والتكلفة الفعلية للمياه والدعم المقدم من الشركة.

استخدام مياه الشرب في غير الغرض المخصص لها

من جانبه، أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أنه استنادًا إلى الفتوى الصادرة من دار الإفتاء المصرية بتحريم التعدى على شبكات المياه وشبكات الصرف الصحى، أو استخدام مياه الشرب فى غير الغرض المخصص لها، فقد اصدر تعليمات ببدء أعمال الحملة التى شملت جميع قرى ومدن المحافظة بتنفيذ مسؤولى إدارات (القطاع التجارى - التوعية - التسرب - الشبكات).

توعية المواطنين بأهمية تركيب القطع الموفرة لترشيد استهلاك المياه

ومن جانبها، قامت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بتوعية المواطنين بأهمية تركيب القطع الموفرة لترشيد استهلاك المياه ودورها في توفير ما لا يقل عن 50% من قيمة الفاتورة، بجانب التوعية بتجريم وحرمانية التعدي على شبكات المياه والصرف الصحي والعقوبة القانونية للمتعدي وترشيد استهلاك المياه وتوضيح جهود الشركة لتوصيل كوب ماء مطابق للمواصفات للعملاء والتكلفة الفعلية للمياه ودعم الدولة للمياه.