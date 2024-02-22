كيفية صلاة الاستخارة ووقتها خطوة بخطوة.. علامة وحيدة للجواب (فيديو)

يعاني الكثيرون من التردد في أمر ما، أو عدم القدرة على حسم أمر أو خطوة ينتظرونها، ما يجعلهم يلجأون إلى صلاة الاستخارة، حتى يرشدهم الله للاختيار الأنسب، إلا أن البعض قد لا يعلم كيفية صلاة الاستخارة ووقتها خطوة بخطوة، وهو ما يستعرضه هذا التقرير.

كيفية صلاة الاستخارة ووقتها خطوة بخطوة

تحدث الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن كيفية صلاة الاستخارة ووقتها خطوة بخطوة قائلا إنها ركعتان بغير الفريضة ويُحسن فيهما الوضوء، ويمكن أن تكون صلاة السنة أو صلاة تحية المستجد، أو حتى صلاة مستقلة بدون سبب، المهم أن تكون بغير الفريضة.

وقت صلاة الاستخارة

واستكمل «ممدوح» عبر مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية، على قناتها بموقع «يوتيوب» حديثه عن كيفية صلاة الاستخارة ووقتها خطوة بخطوة، موضحًا أنه بعد ذلك وعقب انتهاء الصلاة والتسليم يمينا ويسارا، يتم ترديد دعاء صلاة الاستخارة.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حديثه عن كيفية صلاة الاستخارة ووقتها خطوة بخطوة، قائلا إن دعاء الاستخارة يكون بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قول: «اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر (تسمية الأمر المرغوب) خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه».

دعاء صلاة الاستخارة

ويستكمل دعاء الاستخارة: «وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله فابعده عني وابعدني عنه، ثم اقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به».

وأضاف، أنه بعد ذلك يعيش المرء حياته بشكل طبيعي، وما ينشرح له الصدر من ناحية هذا الأمر يكون هو الاختيار، موضحًا أنه ليس من الضروري رؤية منام لمعرفة جواب الاستخارة، وأنه لا ارتباط بين الاستخارة والرد في المنام، ولكن انشراح الصدر هو الإجابة.