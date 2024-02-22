«الشباب» تستعرض حصاد المرحلة الأولى للقوافل التعليمية بقرى حياة كريمة

استعرضت وزارة الشباب والرياضة ،من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، ثمار نتاج المرحلة الأولى من القوافل التعليمية والتنويرية للمرحلتين الإعدادية والثانوية، داخل 14 قرية من قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بـ7 محافظات (شمال سيناء، المنيا، أسيوط، أسوان البحيرة، الشرقي، الفيوم)، وذلك للعام 11 على التوالي، بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتنمية المحلية، وحدة «تصدوا معنا» بوزارة الشباب.

وقال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن مشروع القوافل التعليمية والتنويرية ، يُعد من أهم المشروعات التي تستهدفها الدولة المصرية وتعمل على توسيع قاعدتها في جميع المحافظات، خاصة الصعيد والحدودية، وأن استدامته للعام الثالث بقري المبادرة الرئاسية حياة كريمة لمواكبة تطلعات الجمهورية الجديدة في إطار استراتيجية بناء الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

الوصول لأكثر من 135 ألف طالب وطالبة

وأشار صبحي إلى أن الوزارة نجحت في الوصول لأكثر من 135 ألف طالب وطالبة في الشهادتين الإعدادية والثانوية خلال شهري ديسمبر 2023 ويناير 2024، وأن خطتها هذا العام تستهدف الوصول لــ300 ألف طالب وطالبة، وأن الوزارة تهيئ كل سبل النجاح لإفادة أكبر عدد من الطلاب بالمحافظات المستهدفة.

وتابع الوزير أن هناك جانبا تنويريا تنفذه وحدة تصدوا معنا بالوزارة نحو تسليط الضوء عن التحديات التي تواجه الدولة المصرية ومفهوم الشائعات وكيفية التمييز بينها وبين الحقائق والأخبار الصحيحة وتصنيف الشائعات وبيان تأثيرها على الفرد والمجتمع ، نظرًا لتناول منصات التواصل الاجتماعي حيزًا واسعًا في نشر الشائعات من خلال تناقل كثير من الأفراد للأخبار والمعلومات دون تأكدهم من صحة مصدرها ومصداقيتها ، حيث عقدت الوزارة نحو 28 جلسة نقاشية ومحاضرة توعوية لــ43100 مشارك.

توفير الكوادر المؤهلة ذات القدرات العلمية

كما أشاد وزير الشباب والرياضة بالدور الحيوي والمهم الذي تؤديه الجهات الشريكة لنجاح المشروع و توفير الكوادر المؤهلة ذات القدرات العلمية والمعرفية والارتقاء بالمستوى التعليمي للطلاب ليحققوا نتائج متميزة من خلال محاضرات دراسية متنوعة يقدمها خبراء المواد الدراسية المختلفة لتقديم منتج تربوي متطور يستفيد منه الطلاب وتخفيفًا عن أولياء الأمور وبما يسهم في تحقيق نتائج متميزة من خلال تقديم خدمة تعليمية مجانية للطلاب.