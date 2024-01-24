«مياه سوهاج» تستطلع آراء المواطنين عن جودة الخدمات في قرى حياة كريمة

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج استطلاع رأي بمركز المنشاة، الجاري به تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، وذلك للتعرف عن مدى رضا العملاء عن الخدمات التي تقدمها الشركة.

إجراء 150 استبيانا

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن مسئولي التوعية بالشركة أجروا 150 مقابلة بالأماكن العامة ومنازل المواطنين، هذا بالإضافة إلى إجراء استطلاع رأي تليفوني لعدد 50 مشتركًا من المواطنين الذين تقدموا بشكاوى عبر الخط الساخن 125 كما تم استطلاع اراء المواطنين المترددين على مركز خدمة عملاء المنشاة للتأكد من حصول العملاء على الخدمات في سهولة ويسر وبأسرع وقت ممكن.

الالتزام بخدمات المياه

وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف ان الاستطلاعات تبحث مدى جودة خدمات مياه الشرب والالتزام في قراءة العدادات ومدى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة وانه يتم خلال الاستطلاع توعية المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة من خلال الخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء كما يتم دعوة المواطنين بنشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.