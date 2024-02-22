مستشار الرئيس الفلسطيني: مصر تتبنى قضيتنا كجزء من المنظومة العربية

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إنَّ الصراع الحالي والحرب على غزة، مسألة يجب أن تبنى على مراجعة وحسابات ومتابعة ومراقبة تتجاوز مجرد وجهات النظر، مؤكداً أنَّ إسرائيل لا تزال مسكونة بالرغبة في الحرب والانتقام على المستويين الرسمي والشعبي، ومعظم الأحزاب الإسرائيلية من مختلف التيارات أيدت الحرب مدعومة برأي شعبي.

وأضاف في مداخلة هاتفية له من «رام الله»، مع الإعلاميين يارا مجدي ورامي الحلواني، على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الرعاية من الإدارة الأمريكية لإسرائيل في حربها على غزة، واستخدامها حق الفيتو للمرة الثالثة على التوالي ضد قرار أو مشروع قرار في مجلس الأمن لـ وقف إطلاق النار، وكل هذه المعطيات تشير إلى أننا نواجه حربا ستظل مستمرة ربما لأسابيع أو لأشهر.

وتابع: «المحاكمة أمام العدل الدولية أحد مسارات الصراع والمواجهات المتعددة مع الاحتلال، ونحن لا نواجه المحتل على الأرض فقط، إنما ينبغي مواجهته في كل الميادين، سواء السياسية أو القانونية أو الدبلوماسية، وكذلك يجرى مواجهته في الميدان على الأرض».

وأكد أنَّ مصر تتبنى الموقف الفلسطيني كجزء من المنظومة العربية، وبالتالي جاءت مرافعتها مؤيدة للرؤية العربية بل ومنبثقة منها، تجاه الاحتلال في توصيف واقعه الذي نشأ وتقادم واستمر وأدى لخلق وقائع غير قانونية.

وتابع: «المرافعة أمام محكمة العدل الدولية أحد مسارات الدولة المصرية لنصرة القضية الفلسطينية، واستغلال الأدوات المتاحة لإعطاء الحق للشعب الفلسطيني وإظهار الموقف للعالم أجمع».