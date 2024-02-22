المخرجة شيرين عادل تشارك صورا جديدة من كواليس مسلسل «محارب»

كشفت المخرجة شيرين عادل عن صور جديدة من كواليس مسلسل «محارب» من بطولة النجم حسن الرداد عبر حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل وعرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

صور جديدة من كواليس مسلسل محارب

وتضمنت الصور كواليس مشاهد جمعت بين كل من حسن الرداد وأحمد زاهر، ومحمود الليثي.

والمسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حول الشاب عزيز، والذي يعيش في الصعيد مع عائلته، ولكن تتغير ظروفه ويضطر للقدوم إلي القاهرة للبحث عن عمل واعالة أسرته، لتكشف الأحداث عن أسرار في حياته تقلبها رأسًا على عقب.

أبطال المسلسل

المسلسل من بطولة حسن الرداد، نرمين الفقي، تامر عبدالمنعم، سلوي عثمان ،محمود ياسين جونيور، عفاف شعيب، ماجد المصري، منة فضالي، أحمد زاهر، كريم العمري، سماء إبراهيم، عابد عناني، ناهد السباعي، وعدد آخر من الفنانين من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.