سلوي عثمان عن مشاركتها في مسلسل محارب: الأحداث مشوقة               

تشارك الفنانة سلوي عثمان في الماراثون الرمضاني المقبل بأكثر من عمل فني، من بينهم مسلسل «محارب» مع الفنان حسن الرداد، والمُقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إذ أوشكت على الانتهاء من تصوير مشاهدها خلاله.

وأوضحت «عثمان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها تجسد شخصية والدة الفنان محمود ياسين جونيور، وهو شقيق الفنان حسن الرداد خلال الأحداث من أم أخرى وهي الفنانة عفاف شعيب، لافتة إلى أن أحداث المسلسل مشوقة.

أحداث مسلسل محارب

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول شخصية «حامد»، ويجسدها الفنان حسن الرداد، الذي جاء إلى القاهرة قادمًا من الصعيد، لإعالة أسرته ويتحمل مسؤوليتها، بحثًا عن فرص جديدة للعمل، ولكنه يواجه العديد من المفاجآت.

أبطال مسلسل محارب

مسلسل «محارب» من بطولة حسن الرداد، وفاء عامر، نرمين الفقي، سلوى عثمان، ناهد السباعي، ماجد المصري، منة فضالى، نور محمود، تامر عبدالمنعم، وآخرين، من إخراج شيرين عادل وتأليف محمد سيد بشير.