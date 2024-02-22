تفاصيل وظائف الكهرباء 2024.. التقديم مستمر حتى 10 مارس

أعلنت الشركة المصرية للكهرباء، تفاصيل وظائف الكهرباء 2024 لسد حاجاتها في العديد من الوظائف الشاغرة بالوزارة وبعض الجهات والقطاعات التابعة لها، بموجب الإعلان رقم 1 لسنة 2024.

إجراءات التقديم لوظائف الكهرباء 2024

وأكدت الشركة المصرية لنقل الكهرباء في منشوراتها للقطاعات والجهات التابعة لها، أنّ إجراءات التقديم لوظائف الكهرباء 2024 متاحة حتى 10 مارس المقبل بشكل شخصي بديوان عام الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

« الوطن» تنشر كافة التفاصيل عن وظائف الكهرباء 2024، المعلن عنها والتخصصات المطلوبة والأوراق والمستندات، والجهات التي تطلب سد الوظائف الشاغرة بها وهي ديوان عام الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومناطق كهرباء القاهرة والدلتا والإسكندرية والقناة ومصر العليا والوسطى، كما يلي.

أولا: وظائف الديوان العام بشركة نقل الكهرباء

1- مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية بقطاع الموارد البشرية.

2- مدير عام الإدارة العامة لدراسات شبكات منطقة القاهرة بقطاع دراسات الشبكات.

3- مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والبيانات بقطاعات الدراسات.

4- مدير عام الإدارة العامة للأعمال المدنية لمشروعات الخطوط والكابلات الجهد الفائق.

5- رئيس القطاع المركزي للوقاية والاختبارات والقياس بقطاعات الاتصالات والحاسبات والوقاية.

6- مدير عام الإدارة العامة لشؤون مجلس الإدارة.

7- مدير عام الإدارة العامة لشراء الطاقة من شركات الإنتاج بقطاع الشؤون التجارية.

8- مدير عام الإدارة العامة لتصميمات محطات المحولات بقطاع التصميمات.

9- مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الخطوط الجهد الفائق بقطاع المشروعات المركزية للجهد الفائق.

10- مدير عام الإدارة العامة للمعدات والنقل الثقيل بقطاعات الشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية والتدريب.

ثانيا: وظائف منطقة كهرباء القاهرة

ويشمل إعلان وظائف الكهرباء2024 بمنطقة القاهرة، درجات كل من:

1- مدير عام الإدارة العامة لمحطات محولات غرب بقطاع شبكات الجهد الفائق.

2- مدير عام الإدارة العامة لكابلات الجهد الفائق والعالي جنوب وغرب بقطاع الكابلات.

3- رئيس قطاع التشغيل والتحكم والاتصالات غرب الدلتا.

ثالثا: وظائف منطقة كهرباء الإسكندرية

وتطلب وظائف الكهرباء2024 بمنطقة كهرباء الإسكندرية، كما يلي.

- مدير عام الإدارة العامة للشؤون الفنية بالمنطقة.

رابعا: وظائف منطقة كهرباء الدلتا

وتطلب وظائف ما يلي:

- مدير عام الإدارة العامة للخطوط والكابلات القطاع الجنوبي بقطاع الخطوط الهوائية والكابلات.

- مدير عام الإدارة العامة للأعمال المدنية بقطاع المشروعات.

خامسا :وظائف منطقة كهرباء القناة

1- مدير عام الإدارة العامة للخطوط والكابلات في البحر الأحمر وجنوب سيناء، في قطاع الخطوط الهوائية والكابلات.

سادسا وظائف منطقة كهرباء مصر الوسطى

- مدير عام الإدارة العامة لمحطات محولات شمال أسيوط بقطاع شبكات أسيوط والوادي الجديد.

- مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية في المنيا.

- مدير عام الإدارة العامة لمشروعات محطات المحولات بقطاع المشروعات.

- مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية.

سابعا: وظائف منطقة كهرباء مصر العليا

- رئيس قطاع شبكات سوهاج.

- مدير عام الإدارة العامة للخطوط والكابلات بسوهاج بقطاع الخطوط والكابلات.

- مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية في أسوان.

- مدير عام الإدارة العامة للوقاية والاختبارات والقياس لمحطات محولات تـوشـكى والعوينات.

كيفية التقديم لوظائف الكهرباء 2024

- تقدم الطلبات شخصيا باسم رئيس قطاع الموارد البشرية.

- تقدم الطلبات والنموذج المعد لذلك في مقر الشركة المصرية لنقل الكهرباء تشمل الاوراق المقدمة من أصل و12 صورة منسوخة علي الحاسب الآلي «سي دي» محملا عليه نسخة من التقديم وورد ونسخة «بي دي إف» بداية من يوم 19 فبراير الجاري وحتى 10 مارس المقبل وسيتم تحديد موعد المقابلة.