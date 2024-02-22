عاجل.. تأجيل مباراة للأهلي وفرمان جديد بسبب الزمالك

اتخذ الاتحاد المصري لكرة القدم، عدة قرارات بشأن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري Nile، أبرزها تعديل مواعيد وملاعب بعض المباريات.

وتقرر تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز بشكل رسمي، وذلك بسبب الارتباطات الأفريقية للفريقين في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لمرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقرر تعديل موعد مباراة الزمالك والداخلية لتقام الخميس المقبل، بدلا من الأربعاء.

وجاءت مباريات الجولة الـ 14 التي شهدت تأجيل مواجهة الأهلي ضد بيراميدز كالتالي:

الجمعة 23 فبراير: بلدية المحلة ضد سيراميكا كليوباترا - ستاد غزل المحلة – 7 مساءً

الأحد 25 فبراير:

فاركو ضد طلائع الجيش – ستاد حرس الحدود – 4 عصرًا

الاتحاد ضد البنك الأهلي – ستاد الإسكندرية – 7 مساءً

الإثنين 26 فبراير:

الجونة ضد الإسماعيلي – ستاد الجونة – 4 عصرًا

زد إف سي ضد إنبي – ستاد القاهرة – 4 عصرًا

المقاولون العرب ضد المصري - ستاد الجيش ببرج العرب - 7 مساءً

الخميس 29 فبراير:

الزمالك ضد الداخلية – ستاد القاهرة – 7 مساءً

سموحة ضد فيوتشر إف سي – ستاد الإسكندرية – 7 مساءً