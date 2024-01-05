عاجل.. حسين الشحات يتسبب في تهديد الشيبي لاعب بيراميدز بالإيقاف مدى الحياة

كشف مصدر داخل لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم عن العقوبة المنتظرة على محمد الشيبي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بسبب اللجوء إلى المحاكم المدنية، في أزمته مع حسين الشحات لاعب الأهلي.

العقوبة المنتظرة من الشيبي بعد إحالته للجنة الانضباط

وقال المصدر لـ «الوطن سبورت»:« سيتم تحديد موعد التحقيق مع الشيبي بعد مشاركته مع المغرب في أمم أفريقيا لمعرفة أسباب تقديم دعوى قضائية ضد حسين الشحات، ومنح اللاعب مهلة حتى يقوم بالتنازل عن القضية المدنية، وحال نفاد تلك المهلة، سيتم إصدارة قرار بإيقافه لحين تنازله عن القضية».

وأضاف المصدر: «حال تمسك اللاعب بالقضية المدنية سيتم إيقافه مدى الحياة بشأن اللعب في الكرة المصرية، لا سيما لن يستطيع المشاركة في الدوري دون التنازل عن القضية، كما سيتم رفع مذكرة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بشأن القضية، الذي سيقرر هو الآخر إيقاف اللاعب مدى الحياة لحين الامتثال للوائح بشأن عدم دخول الرياضة المحاكم المدنية».

بيراميدز وأزمة محمد الشيبيوأتم: «يستطيع نادي بيراميدز فسخ التعاقد مع اللاعب في ذلك التوقيت حتى لا يكون طرفًا مع اللاعب في أزمته حال وصول الأمر إلى فيفا، دون تحمل النادي أي أعباء مالية لأن اللاعب هو من طالب لوائح فيفا».

القصة الكاملة لـ أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي

أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي بدأت عقب مباراة الأهلي وبيراميدز في المباراة المؤجلة من الجولة 28، والتي انتهت بفوز الفريق السماوي بنتيجة 3-0.

ومع صافرة نهاية المباراة، نشبت مشادة كلامية بين حسين الشحات لاعب الأهلي، ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز، وسباب بين الثنائي، وتفاقمت إلى أن قام الأول بصفع الشيبي على وجهه وحاول لاعبو الفريقين فض هذا الاشتباك وإنهائه سريعًا.

تدخل زملاء حسين الشحات وقدم الأخير الاعتذار إلى محمد الشيبي داخل غرف الملابس بعد المباراة في وجود هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، وكبار لاعبي الفريقين.

بيانات من الشحات والشيبياعتقد الجميع أن الأزمة انتهت عند هذا الأمر، إلا ثنائي الأزمة نفسها؛ إذ نشر محمد الشيبي بيانًا عبر صفحته الرسمية على إنستجرام وكشف خلاله تجاوزات حسين الشحات وجماهير الأهلي ضده.

وأشار إلى أن حسين الشحات هدده بإنهاء مسيرته الكروية في الملعب وكسر قدمه بجانب تجاوزات بالسب والقذف له ولأسرته.

ورد عيله حسين الشحات ببيان أخر، أبدى فيه اعتذاره عن التصرف الذي بدر منه في لحظة انفعال لم ويتمكن من السيطرة عليه، نتيجة استفزازات لم يتحملها، وأنها لم تكن إلا ردة فعل (خاطئة) لغضبي.

وأكد الشحات في بيانه أنه لن يبحث عن مبررات، ويعترف بالخطأ وأن ذلك من شيم الرجال، مقدمًا الاعتذار للجميع لإدارة الاهلي والجهاز الفني وزملائي بالفريق وكل جماهير الأهلي والكرة المصرية والمغربية أشقائنا والعربية جميعا عن ردة فعلي السيئة.

إيقاف الشحات مباراتين وغرامة 20 ألف جنيهلم تقف رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، بعيدًا عن الأزمة؛ إذ قررت بالتنسيق مع إدارة المسابقات برئاسة عامر حسين، إيقاف حسين الشحات لاعب الأهلي مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه، للسلوك غير الرياضي ضد الشيبي، وذلك طبقا لقائمة العقوبات.

عقوبة 500 ألف جنيه من الأهلي على حسين الشحاتقررت إدارة النادي الأهلي توقيع غرامة مالية كبيرة على حسين الشحات، جناح الفريق الأحمر، وصلت لـ500 ألف جنيه بعد المشادة التي حدثت عقب مباراة بيراميدز.

وأكد أن رئيس النادي الأهلي ناقش خلال الاجتماع ما جاء في التقرير المقدم من مدير الكرة بخصوص الأحداث المرفوضة شكلًا وموضوعًا التي جرت بملعب الدفاع الجوي أمام بيراميدز، ورغم أن النادي حقق ما تتمناه جماهيره هذا الموسم على صعيد البطولات التي شارك فيها، وقدم موسمًا متميزًا، لكن هذا لن يكون مبررًا للسماح بأن يخرج أي من عناصر المنظومة عن الضوابط الثابتة، بعد الأخذ في الحسبان اعتراف اللاعب بالخطأ والاعتذار عما بدر منه».

بيراميدز يقدم شكوى رسمية للجنة الانضباط باتحاد الكرةقدمت إدارة نادي بيراميدز شكوى رسمية للجنة الانضباط باتحاد الكرة، وكذلك لإدارة رابطة الأندية المحترفة ضد لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، بسبب تعديه على محمد الشيبي.

المدير الرياضي هاني سعيد، قال إن النادي سيطالب في شكواه خروج لاعب الأهلي عن النص وتعديه على «الشيبي» بعد المباراة بشكل فج ولا يمكن السكوت عليه، وضرورة توقيع أقصى عقوبة طبقا للائحة على حسين الشحات، خاصة وأن الفيديوهات واضحة وتثبت تعديه وأن النادي لن يسكت على حق لاعبيه مهما وصلت الأمور.

محمد الشيبي يحرك دعوى قضائية ضد حسين الشحات

حرك محمد الشيبي دعوى قضائية ضد حسين الشحات في القضاء المصري، بتهمة الاعتداء عليه وتهديده بتعمد إصابته بشكل ينهي مسيرته في الملاعب.

رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب، بالتنسيق مع إدارة المسابقات برئاسة عامر حسين، قررت إيقاف حسين الشحات لاعب النادي الأهلي مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضى في مباراة بيراميدز طبقا لقائمة العقوبات.

النيابة تستدعي الشحات للتحقيقفي الرابع من ديسمبر الماضي، مثل حسين الشحات لاعب الأهلي، أمام جهات التحقيق في النيابة، في البلاغ المقدم ضده من المغربي محمد الشيبي، لاعب بيراميدز.

استمتعت النيابة إلى أقوال حسين الشحات الذي حضر إلى جهات التحقيق رفقة محاميه أشرف عبد العزيز، قبل أن يتم إخلاء سبيله، بكفالة 10 الآف جنيه،

ونفى لاعب الأهلي أمام جهات التحقيق، السباب للاعب بيراميدز محمد الشيبي، مؤكدًا أن ما حدث بينهما هي نرفزة ملعب طبيعية، وطلب الشحات جهات التحقيق بالاستماع لبعض الشهود في الواقعة، وهم لاعبو الأهلي محمد الشناوي ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة.

رد عاجل من الأهلي.. وتحويل الشيبي لـ الانضباط

وفي رد عاجل على استدعاء حسين الشحات للنيابة، أرسل النادي الأهلي خطابا إلى اتحاد الكرة يطلب فيها ردًّ عاجلًا بخصوص ما جرى من مخالفة للوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم، بشأن الواقعة التي جرت بإحدى مباريات الأهلي في الدوري الموسم الماضي بملعب الدفاع الجوي.

وأكد الأهلي في خطابه لاتحاد الكرة أنه فوجئ باستدعاء حسين الشحات للنيابة وذلك بالمخالفة للوائح الاتحادين المصري والدولي، والتي لا تجيز للأندية والمسئولين وعناصر اللعبة اللجوء لأي من المحاكم المدنية أو الإدارية لحل نزاع رياضي يتعلق بكرة القدم (مادة 38 من لائحة الانضباط)، وهو انتهاك للقواعد المنظمة لشئون اللعبة، ونقل ما يحدث من خلافات في الملاعب الرياضية إلى ساحة المحاكم الجنائية.

وشدد الأهلي في مذكرته المتكاملة على ضرورة الرد العاجل والإفادة بما تم من ناحية اللوائح بهذا الخصوص، لاتخاذ ما يراه مناسبًا لحفظ الحقوق الأدبية للنادي واللاعب حسين الشحات.

ورد اتحاد الكرة على النادي الأهلي خلال الساعات الماضية، مستندًا على لائحة النظام الأساسي للاتحاد، ولائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، واللتين تحظران اللجوء إلي المحاكم المدنية.

وقرر مجلس ادارة اتحاد الكرة احالة محمد الشيبي لاعب بيراميدز للجنة الانضباط لمخالفته اللائحة، وأن الواقعة محل الشكوي صدر بحقها قرارات من جانب لجنة المسابقات التابعة لرابطة أندية الدوري الممتاز وفقا للائحة.