عاجل| استبعاد مدافع بيراميدز من المنتخب واستدعاء نجم الأهلي المُستبعد

خضع أسامة جلال مدافع منتخب مصر الأول لكرة القدم لأشعة أثبتت إصابته في الركبة وصعوبة لحاقه ببطولة أمم أفريقيا التي تنطلق 13 يناير الجاري.

وتقرر استدعاء ياسر إبراهيم لمعسكر المنتخب المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استبعاد أسامة جلال

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، استبعاد أسامة جلال مدافع المنتخب الوطني من معسكر الفراعنة الحالي والذي يستعد لخوض غمار بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوتديفوار لعام 2023.

وتأكد غياب أسامة جلال عن المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وحلول ياسر إبراهيم بدلا منه في قائمة المنتخب الوطني.

وجاء استبعاد أسامة جلال بعد خضوعه لأشعة أثبتت إصابته في الركبة وصعوبة لحاقه ببطولة أمم أفريقيا التي تنطلق 13 يناير الجاري.

استبعاد كوكا

وكان أحمد كوكا، قد تم استبعاده أيضًا من منتخب مصر وضم مهند لاشين بدلاً منه صباح اليوم الإربعاء بسبب الإصابة أيضا.

قائمة منتخب مصر النهائية المشاركة في أمم أفريقيا

وضمت قائمة منتخب مصر النهائية التي سيخوض بها منتخب مصر كأس أمم أفريقيا كل من: «محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية - محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد محمود كهربا - أحمد حسن كوكا»