مكتبة الإسكندرية تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للفرانكفونية

تحت رعاية الدكتور أحمد عبد الله زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، تنظم المكتبة من خلال مركز الأنشطة الفرانكفونية بقطاع التواصل الثقافي، المؤتمر السنوي للاحتفال باليوم العالمي للفرانكفونية تحت عنوان «نحو عالم سالم وآمن ومستدام»، وذلك يومي الأربعاء والخميس 28 و29 فبراير بالمسرح الصغير، في قاعة المؤتمرات بمبنى المكتبة.

إحلال السلام وتحقيق الاستدامة

يلقي المؤتمر الضوء على التحديات الحديثة التي يواجها العالم، وتؤدي إلى انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، وكذلك على جهود الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني لمواجهة هذه التحديات العالمية، وحل هذه الأزمات بالوسائل السلمية الحديثة المبتكرة، وذلك بهدف إحلال السلام وتحقيق الاستدامة لضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة، يأتي ذلك من خلال خمسة محاور وهي الثقافة والتعليم، الصحة والأمن الغذائي، المعلومات والإعلام، الحقوق والديمقراطية، والاقتصاد والبيئة.

سفراء الفرانكفون

يحاضر في المؤتمر باللغة الفرنسية عددًا من السفراء والقناصل الفرانكفون، والخبراء والعلماء والعاملين بهذه المجالات، وذلك بالحضور المباشر أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وستبث فعاليات المؤتمر على موقع مكتبة الإسكندرية.

حفل غنائي في المؤتمر

ستعقد مسابقة إملاء باللغة الفرنسية لطلاب مرحلتي الإعدادي والثانوي، وطلاب الجامعات، والجمهور العام الفرانكفوني، وذلك بالتعاون مع قسم اللغة الفرنسية وآدابها بكلية الآداب، جامعة الإسكندرية، وعلى هامش المؤتمر، ينظم مركز الأنشطة الفرانكوفونية، حفلًا غنائيًا يقدمه لفيف من الفنانين الفرانكفون المصريين: تامر فرج وندي أيوب وإنجي لطفي، إضافة إلى فريق Bandetta.