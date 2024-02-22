مكتبة الإسكندرية تختتم فعاليات المنتدى الدولي «المستقبل ينتمي لإفريقيا»

اختتمت مكتبة الإسكندرية مساء أمس، فعاليات الدورة الثانية للمنتدى الدولي المشترك «المستقبل ينتمي لإفريقيا» حول قوة التعليم وخلق فرص عمل جديدة من أجل مستقبل أفضل، الذي نظمته بالتعاون مع جامعة سنجور الإفريقية والمركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة الإسكندرية، في الفترة من 19 إلى 21 فبراير.‏

ورش عمل لبناء القدرات

بدأ المنتدى فعالياته في 19 فبراير، بـ28 ورشة عمل ورش عمل لبناء القدرات وشارك بها 300 شخص، وقدم الورش 20 مدربًا في مجالات ريادة الأعمال والعمل الحر والبحث عن عمل، وسلطت ورش العمل الضوء على موضوعات مختلفة، وتم خلالها تقديم الخدمات الاسترشادية.

ورحبت المكتبة بنحو 30 متحدثًا من مختلف القطاعات والخلفيات والجنسيات، ومتحدثين بارزين يمثلون قطاع ريادة الأعمال، ومجال العمل الحر، وقطاع الشركات، والتعليم الرسمي وغير الرسمي وتكنولوجيا المعلومات، وناقش المنتدى أفضل الممارسات في هذا المجال في عدد من الدول منها مصر وألمانيا وفرنسا وتنزانيا ودول إفريقية أخرى مختلفة.

وسلط الضوء على المشاريع المنفذة من أجل تحفيز القدرات التدريبية والبحثية مثل مركز التميز الأفريقي، وشهادات مايكروسوفت في الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وتحليلات البيانات التي أدرجتها بعض الجامعات في مناهجها الدراسية كجزء من التزامها بتنمية مهارات طلابها.

تقديم مبادرات ومنصات

وأتاح المنتدى فرصة تقديم مبادرات ومنصات وحاضنات ريادة الأعمال والعمل الحر، التي يمكن أن تكون مفيدة للشباب الذين يبحثون عن فرص وظيفية.