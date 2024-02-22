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بيان مهم لمجلس الوزراء بعد قليل

كتب:

يارا أشرف
02:35 م | الخميس 22 فبراير 2024
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

أفادت قناة إكسترا نيوز في نبأ عاجل، بأنّ مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، سيلقي بيانا مهما بعد قليل.

 

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