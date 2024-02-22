«تعليم الغربية»: عقد امتحانات الشهر لأولى وثانية ثانوي إلكترونيا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، انتهاء كل الاستعدادات الخاصة بالامتحانات الشهرية للصفين الأول والثاني الثانوي، خلال الفصل الدراسي الثاني 2023 / 2024، وذلك بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

استعدادات الامتحانات الشهرية

وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية: إنه عقد اجتماعًا بحضور وكيل المديرية، ومدير عام التعليم العام، ومدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية، ومدير التطوير التكنولوجي بالمديرية، والمكتب الفني، لمناقشة الاستعدادات للامتحانات الشهرية للصفين الأول والثاني الثانوي، خلال الفصل الدراسي الثاني 2023 / 2024، التي من المقرر إجراؤها إلكترونيًا بـ«التابلت».

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، في بيان، على انعقاد جميع الامتحانات الشهرية للصفين الأول والثاني الثانوي العام إلكترونيًا، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، التي من شأنها تدريب جميع الطلاب على نموذج امتحان إلكتروني قبل الامتحان الشهري الفعلي، والتأكيد على جميع الطلاب بشحن التابلت التعليمي الخاص بهم، وإحضاره يوميًا سواء وقت الدراسة أو في أثناء انعقاد الامتحانات الشهرية، لتحقيق أقصى استفادة منه.

جاهزية المدارس

وقد وجه وكيل الوزارة، إدارتي التعليم الثانوي والتطوير التكنولوجي، بالبدء فورًا في نشر التوجيهات والتعليمات اللازمة لضمان جاهزية الطلاب والمدارس والأجهزة، ومراجعة صلاحية البنية التكنولوجية لانعقاد الامتحانات إلكترونيًا، مع تقديم سبل الدعم كافة لجميع الطلاب.