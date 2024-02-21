«تعليم الغربية» تطلق برنامجا لدعم الطلاب ضعاف المستوى في القراءة والكتابة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، تفعيل مجموعات الدعم المدرسية، وإعلان المواد التعليمية والتدريبية التي تبثها الوزارة، ومواعيد إذاعتها، لشرح المناهج وتدريب الطلاب على الأسئلة والتدريبات في نهاية كل وحدة.

وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن العملية التعليمية بمدارس مدن ومراكز وقرى المحافظة منتظمة، ويتم متابعتها بشكل مستمر من قبل مديري الإدارات التعليمية الـ10، وحل كافة المشاكل بشكل فوري في حال حدوثها.

تفعيل المجموعات المدرسية

وأكد انه أصدر تعليمات مشددة بالعمل على تفعيل مجموعات الدعم المدرسية، للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، وتفعيل كافة الأنشطة التربوية لجذب الطلاب، وتسجيل الغياب بصورة يومية، والتوجيه بضرورة الإعلان عن المواد التعليمية والتدريبية التي تبثها الوزارة، ومواعيد إذاعتها، لشرح المناهج وتدريب الطلاب على الأسئلة والتدريبات في نهاية كل وحدة.

وأشار إلى أنه طالب من مديري الإدارات التعليمية الـ 10 بمطالبة مديري المدارس، بمناقشة الطلاب فيما يتم شرحه من المعلمين للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمي، وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب التعلم، والتأكيد على تفعيل البرنامج العلاجي للتلاميذ الضعاف في القراءة والكتابة والحساب وتكليف معلمي المواد بقياس مستوى الطلاب، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي.

وشدد على رعاية الطلاب المتفوقين علميا ورياضيا وثقافيا وفنيا، وإظهار المعلمين المتميزين، وتكريمهم ليكونوا قدوة لزملائهم من أعضاء هيئة التدريس.