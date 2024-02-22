وكيل «تعليم الغربية» يشهد فعاليات حفل تقييم العروض الرياضية بمدارس سمنود

شهد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم، فعاليات حفل تقييم العروض الرياضية لإدارة سمنود التعليمية، المُقام بمدرسة الناصرية الإعدادية بنات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

فعاليات حفل تقييم العروض

شهد الفعاليات، العديد من قيادات مديرية التربية والتعليم بالغربية، وأعضاء لجنة التقييم ولفيف من القيادات التعليمية والمجتمعية، وبدأت بطابور العرض ثم تحية العلم والسلام الجمهوري، ثم آيات من الذكر الحكيم القرآن الكريم، وفقرة إلقاء شعر لمدرسة الناصرية الإعدادية بنات، ثم عرض مدرسة القاضي حسين، والسلام الابتدائية بعنوان «سحر الياسمين»، ثم عرض مدرسة شباب ميت عساس بعنوان «زهرة المدائن»، ثم عرض مدرسة ميت حبيب للتعليم الأساسي بعنوان «مصر بتسلم عليكم».

وشهدوا أيضًا عرضًا لمدرسة سمنود الرسمية للغات بعنوان «رياضة بلا حدود»، ثم عرض مدرسة أحمد علي الإعدادية، ومدرسة القاضي بكار الإعدادية بعنوان «مسافة السكة تدريب»، ثم عرض مدرسة سمنود الرسمية للغات بعنوان «الصعايدة وصلوا»، ثم عرض مدرسة أبو صير الإعدادية بنات بعنوان «فلسطين عربية»، ثم عرض جمباز لمدرسة سمنود الرسمية للغات.

مستوى لجنة التقييم

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بمستوى لجنة التقييم على مستوى المديرية، وكل العروض المقدمة من المدارس المشاركة.