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عاجل.. تراجع كبير في أسعار الذهب بمحلات الصاغة

كتب:

مارينا رؤوف
02:54 م | الخميس 22 فبراير 2024
الذهب

الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس 22-2-2024 في محلات الصاغة، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة والشعبة العامة للذهب ومنصة «جولد بيليون».

وشهد سعر جرام الذهب عيار 21 تراجعا بنحو 45 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات الصباح، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3455 جنيهًا بدلا من 3500 جنيه.

وسجل جرام الذهب عيار 24 قيمة 3948 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2961 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2310 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 27 ألفا و640 جنيهًا.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.