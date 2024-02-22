سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الصاغة.. استقرار ملحوظ

استقر سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر رواجا بين المواطنين، في مختلف محال الصاغة والسوق المحلي خلال بداية تعاملات اليوم الخميس، وفقا لآخر تحديث كشفته مؤسسة «جولد بيليون» العاملة في مجال أبحاث وتقارير الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 بعد تراجعات كبيرة 4 مرات أمس، ليستقر اليوم عقب الانخفاضات عند 3500 جنيهًا للشراء، قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وجاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في التعاملات 4000 جنيهًا للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في بداية التعاملات عند 3000 جنيه للشراء، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم بمنتصف التعاملات 2333 جنيه للشراء، قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل اليوم عقب انخفاضه أمس 28000 جنيه للشراء، بدون سعر المصنعية والضريبة.