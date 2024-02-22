حكاية ميس صدفة في رمضان 2024.. سر خفي ومغامرات مع الطلبة

يتشوق الجمهور لعرض مسلسلات شهر رمضان، خاصةً بعد طرح الإعلانات الدعائية لأغلب الأعمال، من بينها مسلسل صدفة، بطولة الفنانة ريهام حجاج، الذي يحمل طابعا اجتماعيا كوميديا، إذ بدأ الجميع يتسأل عن طبيعة العمل المقرر عرضه على قنوات المتحدة ومنصة WATCH IT خلال شهر رمضان، والقصة التي يدور حولها.

مسلسل صدفة.. حكايات ومغامرات مع الطلبة

على مدار 30 حلقة يتابع المشاهدين دراما اجتماعية خفيفة، بين صدفة التي تقوم بدورها ريهام حجاج، التي اعتمدت خلاله شكلا جديدا ومختلف عن أدوارها السابقة، إذ تظهر في قالب كوميدي، من خلال شخصية اسمها «صدفة عجيبة»، تعمل معلمة لمادة التاريخ بإحدى المدارس، ليكشف لنا البرومو طبيعة شخصيتها وطريقة حديثها، بأنها تلعب دور فتاة من طبقة متوسطة وشعبية، وتشهد أحداث العمل عديد من الحكايات مع الطلبة داخل الفصل مع «ميس صدفة».

صدفة تحمل سرا كبيرا

تلعب الصدفة دور في حياة «صدفة عجيبة» في المسلسل تجد نفسها في حياة مصفف شعر شهير، وصاحب سلسلة صالونات في مصر والوطن العربي، يقوم بدوره الفنان خالد الصاوي، وتحمل سر كبير تسعى لإخفائه، لكن الأحداث تكشف هذا السر، ويحمل العمل في طياته عديد من الأسرار الأخرى، بجانب حياتها داخل الفصل، وسط الطلبة التي تدرس لهم مادة التاريخ.

مسلسل صدفة من بطولة ريهام حجاج وخالد الصاوي وسلوى خطاب وميار الغيطي وعصام السقا ورشدي الشامي ورحاب الجمل وفراس سعيد، تامر يسري ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.