رمضان 2024.. كريم إيهاب يشارك شقيقته «نور» في مسلسل صدفة للمرة الثالثة

يشارك كريم إيهاب شقيق الفنانة نور إيهاب في مسلسل صدفة في رمضان 2024، لتكون ذلك التجربة الرابعة له في مجال التمثيل، إذ بدأ مسيرته الفنية عام 2015، بجانب الفنان أحمد السقا من خلال مسلسل «ذهاب وعودة».

أبطال مسلسل ذهاب وعودة

بداية كريم إيهاب كانت من مسلسل «ذهاب وعودة» عام 2015، بجانب شقيقته نور إيهاب، والتي شاركت أيضا في هذا العمل، بجانب أحمد السقا ومجدي كامل وياسر جلال.

اختيار إجباري

والتجربة الثانية في مسلسل اختيار إجباري عام 2017، والذي شاركت فيه أيضا شقيقته نور إيهاب وأحمد زاهر وخالد سليم وتأليف حازم متولي وإخراج مجدي السميري.

كريم إيهاب في مسلسل ريفو 2

أما مسلسل ريفو 2 من الأعمال التي كشفت عن وجهه بعد سنوات، ليظهر في أحد المشاهد بشخصية موظف استقبال في إحدى أكاديميات تعليم الفنون الموسيقية.

مسلسل صدفة في رمضان 2024

ويشارك «كريم» في رمضان 2024 بمسلسل صدفة، بجانب شقيقته «نور» للمرة الثالثة على التوالي، وظهر ذلك من خلال بوستر المسلسل الذي طرحته منصة «واتش إت» وكان يظهر فيه مجموعة من الفنانين، من ضمنهم كريم إيهاب وهو يقف إلى جانب شقيقته نور إيهاب.