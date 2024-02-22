ريهام حجاج تٌغير جلدها من خلال مسلسل «صدفة» في رمضان 2024

تخوض الفنانة ريهام حجاج تجربة جديدة مٌختلفة من خلال مسلسل «صدفة»، الذي يتم عرضه في رمضان 2024، حيث تٌقدم من خلاله شخصية مٌختلفة ومٌميزة، ويعتبر ذلك رهاناً كبيراً على موهبتها التي استطاعت أن ترسخها خلال الأعوام السابقة، في حين ينتظر الجمهور رؤيتها في ثوبها الجديد.

قدمت الفنانة ريهام حجاج خلال الأعوام السابقة العديد من البطولات التي استطاعت الفوز بإشادات الجمهور بموهبتها القوية، وأنها ذات ثقل على الساحة الفنية وأصبحت من أساسيات المشاركين في الماراثون الرمضاني لكل عام.

ريهام حجاج تنحدر من الطبقة العالية إلى الطبقة الشعبية

فاجأت الفنانة ريهام حجاج جمهورها هذا العام بالشخصية التي تقدمها من خلال مسلسل «صدفة» بعد طرح البوسترات، حيث أنها قدمت في الأعوام السابقة شخصية الفتاة التي تنحدر من عائلة ثرية، لتظهر هذا العام في صورة الفتاة التي تنحدر من طبقة شعبية متوسطة، وكشف عن ذلك البرومو الذي تم طرحه لـ تظهر من خلاله بملابس ولهجة شعبية.

شخصية ريهام حجاج في المسلسل

تٌجسد ريهام حجاج خلال العمل شخصية فتاة تُدعى «صدفة»، وتعمل مدرسة تاريخ، وتحمل سراً خطيراً تسعى لإخفاءه، لكن علاقتها بأحد الأشخاص تجعلها تكشف هذا السر، وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي «لايت».

أبطال العمل

ومن الأبطال المشاركين في مسلسل «صدفة» الفنانة ريهام حجاج، وخالد الصاوي وعصام السقا وسلوى خطاب وغيرهم، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.