تكاليف التصالح في قانون مخالفات البناء 2024.. اعرف المستندات المطلوبة

حدد القانون رقم 187 لسنة 2023 الخاص بالتصالح في مخالفات البناء، تكاليف التصالح في قانون مخالفات البناء 2024 من خلال لجان مختصة مشكلة بالمحافظات يرأسها المحافظ، لتحديد قيمة التكاليف.

تكاليف التصالح في قانون مخالفات البناء 2024.. تحددها الأمانة الفنية

وتتولى الأمانة الفنية إعداد التقارير الخاصة بكل طلب لتحديد تكاليف التصالح في قانون مخالفات البناء 2024، وتختص اللجنة الفنية بالبت بالقبول أو الرفض في طلب التصالح، وتخطر مقدم طلب التصالح بالقرار النهائي في طلبه.

ويمكن للمواطن تقديم طلب التظلم على أسعار التصالح في مخالفات البناء 2024، وتنظر لجنة مختصة في طلبه لإبداء رأيها فيه، وفي حالة السداد على أقساط يصدر قرار تصالح مؤقت، ويتم توصيل المرافق واستمرار إيقاف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة محل التصالح ووقف تنفيذ الاحكام والإجراءات.

مدة نظر التظلمات في طلبات التصالح

وبخصوص مدة نظر التظلمات، فإن فترة البت في التظلم خلال 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب وفقًا لما حدده القانون، وتقوم اللجنة بقبول التظلم أو رفضه وإخطار مقدم طلب التظلم بالقرار، وإخطار الجهة الإدارية بالقرار لاتخاذ ما يلزم.

المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء

- تقديم طلب للتصالح في المخالفات.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- مستندات دالة على صفة مقدم الطلب.

- شهادة بجهة الولاية للمخالفات الواقعة.