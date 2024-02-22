«إكسترا نيوز» تبرز ملف «الوطن» عن الجهود المصرية في دعم القضية الفلسطينية

استعرضت شاشة «إكسترا نيوز» الموضوعات المنشورة في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، بعناوين: «الرئيس السيسي يبحث مع ماكرون هاتفيا جهود وقف إطلاق النار في غزة»، و«السيسي لرئيس وزراء بلجيكا: نسعى لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات لأهالي غزة»، والذي تناول الجهود الدبلوماسية لمصر لوقف إطلاق النار وتأييد القضية الفلسطينية.

وأكد شادي زلطة، الكاتب الصحفي والمتخصص في شؤون رئاسة الجمهورية، أنَّ ملف الحرب في غزة لا يزال هو الرئيسي والمتصدر لمختلف المباحثات التي يجيرها الرئيس السيسي مع مختلف القادة والمسؤولين، عبر الاتصالات الهاتفية والمقابلات الرسمية التي تجرى.

وخلال حواره مع الإعلاميين يارا مجدي ورامي الحلواني، على شاشة «إكسترا نيوز»، أضاف أنَّ الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الدائم من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية أمن قومي، وأنها «قضية القضايا»، والهدف الرئيسي الذي تسعى له البلاد هو عدم تصفيتها.

وتابع: «هناك حراك دولي وكسب تأييد لمختلف الأطراف ذات الصلة بالملف والوضع فيما يتعلق بالدول التي كانت تتحدث عن الحرب في غزة مع بدايتها، أصبح رأيها الحالي مختلف تماما بل ويسوده الشجب والإدانة لما يرتكبه جيش الاحتلال».