برنامج «هذا الصباح» يبرز ملف «الوطن»: «مصر والبرازيل.. 100 عام دبلوماسية»

استعرض برنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، الملف المنشور في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، بعنوان «مصر والبرازيل.. مئة عام دبلوماسية»، والذي تناول زيارة الرئيس البرازيلي «لولا دا سيلفا» للبلاد أمس، مسلطاً الضوء على أهمية هذه الزيارة في مثل هذا التوقيت والأوضاع بالمنطقة.

الرئيس السيسي حريص على استعادة مكانة مصر الدولية والإقليمية

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، في حوارها بفقرة «قراءة في أبرز عناوين الصحف»، ببرنامج «هذا الصباح»، إنَّ الرئيس السيسي حريص على استعادة مكانة مصر الدولية والإقليمية، لتأتي زيارة الرئيس البرازيلي للقاهرة أمس في توقيت غاية الأهمية.

وأضافت «الشوباشي» أن كل لقاء يتم بين الرئيس السيسي وأي رئيس لدولة أجنبية يكون محور اللقاء بينهما هو القضية الفلسطينية، وبحث وقف إطلاق النار في غزة، مشيرة إلى أن مصر في دبلوماسيتها تبحث عن الأقطاب التي تستطيع التأثير في وقف الحرب، والرئيس السيسي شغله الشاغل القضية الفلسطينية، حيث وصفها بـ«قضية القضايا»، ليبذل قصارى جهده لتعبئة أكبر عدد من الزعماء للوقوف مع مصر لحل القضية الفلسطينية.