«هذا الصباح» يبرز ملف «الوطن» عن غزة.. مصر تتصدى لـ«جريمة القرن»

عرض برنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلامي باسم طبانة والمُذاع على قناة extra news، الموضوع الذي نشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن» عن العدوان على غزة، بعنوان «بالإغاثة والخطوط الحمراء وسيناريوهات الحل.. مصر تتصدى لجريمة القرن».

قافلة المتحدة لإغاثة غزة

وأبرز البرنامج موضوعا آخر بشأن إدخال المساعدين لإغاثة غزة من خلال قافلة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعنوان «قافلة من المتحدة محملة بالمساعدات لإغاثة غزة.. تضم 6 شاحنات من المواد الغذائية والمياه.. وإشادات بدور الشركة المجتمعي».

الإستعانة بالمؤسسات الدولية لرفع كفاءة شركات الدولة

كما أبرز البرنامج موضوعا آخر بشأن التعاون بين الحكومة والمؤسسات الدولية لرفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة، بعنوان «مدبولي نتعاون مع المؤسسات الدولية لتعزيز كفاءة الشركات المملوكة للدولة».. «توقيع اتفاقية لدراسة إنشاء مجمع صناعة السيارات بشرق بورسعيد».

فريدة الشوباشي: مزاعم قوات الاحتلال كاذبة وكريهة

وقالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إنّ ما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، ليس فقط ضد غزة وإنّما ضد الإنسانية كلها، وهي سابقة لم تحدث بالتاريخ، مشيرة إلى عبارة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي شبه فيها ما يحدث بقطاع غزة بالعصور الوسطى.

وأضافت أنّ ما يحدث في غزة الآن وحشية لم يسبق لها مثيل في العصر الحديث، واصفة مزاعم إسرائيل بأنّ هجومها للدفاع عن النفس بـ«الكريه والكاذب».