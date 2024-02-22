قيادي بحركة فتح: ما يحدث في «العدل الدولية» لصالح القضية الفلسطينية «مفرح»

قال الدكتور أسامة القواسمي، عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن ما يحدث في محكمة العدل الدولية، ومجرد أن تكون إسرائيل في قفص اتهام حتى لو لم تحضر، هو مشهد مهم ومُفرح لكل داعمي القضية.

إسرائيل حُوكمت من قبل جنوب أفريقيا

وخلال مكالمة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامية شيماء الكردي، أكد أن إسرائيل حُوكمت من قبل جنوب أفريقيا تجاه جرائم الإبادة الجماعية، وأمس ولمدة 5 أيام طُلب من العدل الدولية بقرار من الأمم المتحدة، صُدر في ديسمبر 2023.

إسرائيل لا تعتبر نفسها دولة محتلة

وأشار إلى أن إسرائيل لا تعتبر نفسها دولة محتلة، والولايات المتحدة أيضا اعتبرت الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، أرض مُتنازع عليها، بالإضافة إلى الأحزاب الديموقراطية والجمهورية، داخل الولايات، الذين محو أي كلمة لها علاقة بالاحتلال في قاموسهم.

وشدد على أن إسرائيل لا تُطبق كل القرارات الدولية، كما أنه غير متوقع من أمريكا وإسرائيل أن يعترفوا أنهم قوة احتلال، وعليهم أن ينفذوا القانون الدولي، مواصلا: «هناك أهمية للقرار يخص الناحية الأخلاقية، وهو أن دول العالم تستمع جيدا لما يجري في المحكمة، وستأخذ بعين الاعتبار، ضرورة التعامل مع إسرائيل على أنها قوة احتلال، وكثير من الدول يجب أن تُصوت لصالح لأي قرار يمكن أن نذهب به لمجلس الأمن للطلب من إسرائيل بالانطياع للقانون الدولي».