تحذير من تخزين البصل المفروم في الفريزر.. اعرفي المدة والطريقة الصحيحة

تخزين البصل أمر تطلع إليه ربات المنزل، وتحرص عليه دومًا، إذ يستخدم في العديد من الوصفات وهو ما يستدعى أن يكون موجودًا بصفة مستمرة، لذلك تحفظه بالطريقة المعتادة، وهي أن تفرمه وتخزنه في أكياس وتضعه في الفريزر، وما لا تعرفه أن هذه الطريقة كارثية وقد تدمر الصحة للعديد من الأسباب.

تخزين البصل المفروم في الفريزر

تخزين البصل المفروم في الفريزر يؤدي إلى تلفه، وينتج عنه رائحة قوية وكريهة، فهو في الواقع ليس مكانًا جيدًا لتخزينه، فهو بيئة باردة ورطبة، مما يتسبب في فساده بصورة أسرع، بحسب ما نُشر في مجلة «REAL SIMPLE»، الأمريكية المتخصصة في شئون المنزل.

كيفية تخزين البصل؟

يجب اختيار البصل جيدًا لعدم التأثير على الصحة بصورة سلبية، وتخزينه بطريقة صحيحة، ووفقًا لما أكده محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«الوطن»، فإن يجب تجنب شراء البصل التالف ذو البقع واختياره جيدًا، ويمكن تخزينه من خلال الاحتفاظ به في مكان جيد التهوية لعدم فساده وتفاعل البيكتيريا معه، لأن ذلك يسبب مشاكل كثيرة في المعدة: «تناول البصل وهو مش سليم بيدمر المعدة بسبب البيكتيريا إللي بيحتوي عليها».

باتباع هذه النصائح يبقى البصل طازجًا في مطبخك:

- وضعه في سلة أو صندوق مثقوب في خزانة المطبخ سيكون موقعًا مثاليًا لتخزين البصل.

- يمكن تخزين البصل المقطع أو المفروم في كيس من البلاستيك في الثلاجة، أو في علب الثلاجة حتى لا تفوح منه، ويحافظ عليه لفترة طويلة من الوقت.

- التأكد من إخراج أكبر قدر ممكن من الهواء، ثم أغلقه وضعه في الثلاجة.

كم من الوقت يمكنك تخزين البصل في الثلاجة

- البصل يمكن الاحتفاظ به في المطبخ لفترة طويلة، وفي الثلاجة لمدة ستة أشهر، ويجب أن يكون وجوده في الفريزر صحيحًا ليس مفرومًا حتى لا يفسد بسهولة ويكون صلبًا، وهو ما أكده الشيف محمد شحاتة، الشيف ناقد الطعام، خلال تصريحاته لـ«الوطن»: «البصل لو هيتحفظ في الفريزر يبقى في كيس ورقي للحفاظ عليه لوقت أطول وتكون البصلة كاملة، وده بيدوم من 3 إلى 6 شهور».