استقرار سعر البصل في الأسواق اليوم 8-2-2024

تراجعت أسعار البصل اليوم الخميس 8ـ2ـ2024 بقيمة بلغت جنيهين في الكيلو، حيث تراوح سعر الكيلو بين 10 جنيهات للبصل الأبيض وحتى 24 جنيها للبصل الاحمر، وفق ما أعلنته البوابة الرسيمة لسوق العبور للجملة.

وقال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفواكه في الغرفة التجارة بالقاهرة، إنّ البصل أصبح في متناول الجميع بعد موجة ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية، متوقعا مزيدا من التراجع بدخول العروات الجديدة خلال الأسابيع القلية المقبلة.

وأكد النجيب لـ«الوطن»، أنّ البصل يباع للمستهلك النهائي في حدود 13 جنيها للبصل الأبيض حتى 25 جنيها للبصل الأحمر، موضحا أنّ هناك حالة من الاستقرار في أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق، متابعا أنّ البصل لم يتأثر بما يجري في سوق الدولار نظرا لكونه منتج محلي.

أسعار البصل اليوم

ترواح سعر كيلو الطماطم بين 4 حتى 6 جنيهات.

سعر كيلو البطاطس بين 8 حتى 12 جنيها.

سعر كيلو الكوسة بين 9 حتى 11 جنيها.

سعر كيلو الجزر بين 3 لـ5 جنيهات.

سعر كيلو الفاصوليا بين 20 حتى 26 جنيها.

سعر كيلو الباذنجان البلدي بين 7 حتى 10 جنيهات.

سعر كيلو الباذنجان الرومي بين 4 حتى 7 جنيهات.

سعر كيلو الباذنجان الأبيض بين 8 حتى 12 جنيها.

سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي والصوب بين 7 حتى 11 جنيها.

سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي بين 5 حتى 11 جنيها.

سعر كيلو الفلفل الحامي الصوب بين 10 حتى 22 جنيها.

سعر كيلو فلفل الألوان بين 22 حتى 32 جنيها.

سعر الملوخية بين 10 حتى 15 جنيها.

سعر كيلو خيار الصوب والبلدي بين 13 حتى 15 جنيها.

سعر كيلو البسلة بين 17 حتى 23 جنيها.

سعر كيلو السبانج بين 7 حتى 10 جنيهات.

سعر كيلو القلقاس بين 15 حتى 17 جنيها.

سعر كيلو البطاطا بين 4 حتى 7 جنيهات.

سعر كيلو الثوم بين 8 حتى 60 جنيها.

سعر كيلو اللفت والبنجر بين 2 حتى 4 جنيهات.

ووفقا لبيانات وزارة الزراعة، فإنّ مصر من أفضل 5 دول في العالم في إنتاج البصل، والإنتاج يكفي الاستهلاك المحلي ولدينا فائضا كبيرا للتصدير، حيث بلغت صادرات مصر من البصل في 2023 نحو 412 ألف طن في حين تجاوزت 500 ألف طن العام الماضي.