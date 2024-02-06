انخفاض أسعار البصل في الأسواق.. و«الخضروات»: ترقبوا مزيدا من التراجع

تراجعت أسعار البصل في الأسواق اليوم الاثنين 6-2-2024، وتراوح سعر الكيلو بين 10 إلى 24 جنيها مقابل 15 إلى 30 جنيها الأسبوع الماضي، متراجعا بقيمة 5 جنيهات في الكيلو، وفق ما أكد حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرف التجارية.

زيادة المعروض في الأسواق من البصل

وأكد النجيب لـ«الوطن»، أنّ البصل يشهد زيادة المعروض في الأسواق حاليا، مرجعا سبب ارتفاع سعره خلال الأشهر الماضية إلى تقليل المساحات المزروعة، متوقعا استمرار انخفاض الأسعار بسبب زيادة الإنتاجية خلال عروات البصل الثلاث الصيفي والشتوي والعروة النيلي.

زيادة المساحة المزروعة من البصل

وتابع نجيب، أنّ قرار منع تصدير البصل حتى نهاية مارس المقبل ساهم في استقرار الأسعار، فضلا عن التوجه نحو زيادة المساحة المزروعة من البصل، ما يسهم في زيادة المعروض من الإنتاج وبالتالي انخفاض تدريجي للأسعار في الأسواق.

أسعار الخضراوات والفاكهة في شهر رمضان

وأوضح نجيب أنّ الأحوال الجوية تلعب دورا محوريا في التأثير على زيادة أو ضعف الإنتاج، متوقعا استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة خلال شهر رمضان، حيث تعمل الدولة على توفير السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة عبر توفير المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع المنتجات بأسعار مدعمة.

يذكر أنّ متوسط المساحات المزروعة من البصل في مصر كل عام تبلغ نحو 250 ألف فدان، في حين يبلغ إنتاج مصر من البصل نحو 3.6 مليون طن سنويا، بمتوسط يصل إلى 15 طن للفدان الواحد، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.