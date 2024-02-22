تراجع الذهب والخضروات والسلع الأساسية.. اعرف التفاصيل

تراجعت أسعار العديد من السلع وبينها الذهب والسلع الغذائية والخضروات في شهر فبراير، في إطار جهود الدولة للتخفيف عن المواطنين والحد من الاحتكار، وترصد السطور التالية أسعار عدّة سلع، كما يلي.

تراجع كبير في أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب خلال شهر فبراير بنسبة كبيرة مقارنة بشهر يناير، حيث سجل سعر عيار 21 نحو 3490 جنيها اليوم، منخفضا عن قيمته بنهاية يناير الماضي حيث جاء بسعر 4050 جنيها، بينما سجل سعر عيار 24 نحو 3989 جنيها، وعيار 18 قيمة 2990 جنيها.

توافر السلع الغذائية بأقل تكلفة

وتزامنا مع اقتراب الشهر المبارك، أطلقت الدولة معارض «أهلا رمضان» الخميس الماضي على مستوى الجمهورية، لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأقل تكلفة ممكنة، محققة نسبة انخفاض وصلت إلى 30%، وجاءت الأسعار كما يلي: «سجل سعر كيلو السكر 27 جنيها، وزجاجة الزيت 800 جرام 65 جنيها، وكيلو المكرونة 20 جنيها، وكيلو الأرز المعبأ 20 جنيها».

انخفاض أسعار الخضراوات

تراجعت أسعار الخضراوات خلال شهر فبراير بصورة كبيرة مقارنة بشهر يناير الماضي، كما يلي.

ـ سعر البطاطا الحلوة 8 جنيهات.

- سعر الباذنجان العروس والأبيض والرومي 12 جنيهًا.

ـ سعر الباذنجان المخدد 14 جنيهًا.

ـ سعر البصل تراوح بين 20 و30 جنيهًا.

ـ سعر الفلفل الأحمر والشطة 25 جنيهًا.

- سعر الفلفل الرومي 16 جنيهًا.

- سعر الفلفل الحامي 20 جنيهًا.

انتعاش سياحية

وعلى جانب آخر، حققت السياحة نسبة نمو 8% في عدد السائحين مقارنة بعام 2023 خلال شهري يناير وفبراير من عام 2024، اعتمادا على عدة عوامل، حيث كثّفت الدولة جهودها من أجل جذب السياح، وعلى رأسها الترويج الخارجي، فضلا عن تعديل برنامج تحفيز الطيران بإضافة مبالغ أخرى، حيث جرى تعديله مرتين خلال شهري أكتوبر وديسمبر 2023 للحفاظ على استمرار المعدلات وخاصة لمطارات شرم الشيخ، حيث حققت بعض الخطوط نسبة نمو 20% مقارنة بالعام الماضي، وانضم نحو 22 شركة طيران لاتفاقية تحفيز الطيران والتي تعد بمثابة شهادة ثقة في المقصد السياحي المصري.