«التعليم» توقع بروتوكول تعاون لتحسين مهارات اللغة العربية لطلاب ابتدائي

شهد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع المؤسسة السكرية لذكاء ورعاية الأطفال، والذي يهدف لتعزيز التعاون بين الجانبين في دعم وتحسين مهارات اللغة العربية لدى طلاب المرحلة الابتدائية.

ورحب الوزير بالتعاون مع المؤسسة في تحسين اللغة العربية لدى الطلاب، مؤكدًا اهتمام الوزارة بتعليم الطفل اللغة العربية قراءة وكتابة بجودة عالية، مؤكدا أن الطفل في السنوات المبكرة يستطيع تعلم أكثر من لغة واستخدام أكثر من حاسة فى التعلم، والذي يساعد على تثبيت المعلومة، لافتا إلى أن نظام الأنماط يعد من الطرق المهمة فى تعلم اللغات.

وأشار الوزير إلى أهمية هذا البرتوكول والذي يعمل على مأسسة العمل، وتحقيق النتائج المرجوة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تعطي أولوية لملف التعليم.

إتقان الطلاب المهارات الأساسية

وأعربت سهير السكري عن سعادتها بتوقيع هذا البرتوكول، مشيدة بحرص وزارة التربية والتعليم على إتقان الطلاب المهارات الأساسية للقراءة والكتابة خاصة في مراحل التعليم الأولى.

وأشادت بالجهد المبذول الذى تقدمه وزارة التربية في تطوير العملية التعليمية بصفة عامة وتحسين مهارات اللغة العربية والاهتمام باتقان الطلاب مهارات القراءة والكتابة بصفة خاصة، مؤكدة استعداد المؤسسة لتقديم كل أوجه الدعم للوزارة بما يعود بالنفع لأبنائنا الطلاب، ويهدف البروتوكول إلى المشاركة في تدريب عدد من المعلمين على استخدام الأنماط في تعليم اللغة العربية للأطفال.