«تعليم القاهرة» تنظم زيارة طلابية إلى متحف البريد المصري

نظمت مديرية التربية والتعليم في القاهرة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (إدارة البريد المصري) زيارة ميدانية إلى متحف البريد المصري، لطلبة إداراتي حدائق القبة وباب الشعرية، وأجروا جولة شاملة داخل قاعات المتحف في إطار حرص مديرية التربية والتعليم لتوجيه النشء وتشكيل هويته بعظمة حضارة مصر القديمة والحديثة، ويعد متحف البريد المصري أحد معالم البلاد وشاهدا على عراقتها باعتبارها من أقدم بلدان العالم التى شهدت ظهور خدمات البريد.

جولة للطلاب بمكتب البريد المصري

وتفقد الطلاب قسم المؤتمرات الذي يضم صورا فوتوغرافية للدكتور ستيفن مؤسس اتحاد البريد العام، وصورا لأعضاء مؤتمرات البريد الدولي في برن من عام 1874 م حتى مؤتمر استوكهولم عام 1924 م، ومعاهدة البريد العامة والاتفاقيات الملحقة بها لكل مؤتمر.

وتعرف الطلاب على قسم أدوات البريد بالمتحف والذي يحتوي على مجموعات متنوعة من الموازين والحقائب البريدية ومحافظ الطوابع والحوالات وضواغط الرصاص والأختام القديمة والحديثة وصناديق خطابات ميكانيكية وعادية، إضافة إلى مشاهدة قسم الملابس الذي يشتمل على أنواع مختلفة من الملابس لكبار الموظفين ورؤساء الأقسام والموزعين وشارات مختلفة قماشية ونحاسية ، ويحتوي قسم المباني بالمتحف على نماذج مصغرة لبعض المباني البريدية كمصلحة البريد بالقاهرة ومكتب بريد بورسعيد وبورفؤاد ونموذج لمكتب بريد قروي ونموذج مصغر لقلم توزيع لمراقبة بريد القاهرة .

واستمتع الطلاب بقسم الخرائط والإحصاء والرسومات البيانية والإحصائية تظهر تطور أعمال المصلحة من مراسلات مسجلة وعادية وحوالات داخلية وخارجية وطرود، كما تابعوا قسم النقل بالمتحف والذي يحتوي نماذج متعددة لوسائل نقل البريد القديمة والحديثة من عربات خشبية وحديدية وسكة حديد وبواخر لنقل البريد، وقسم الطوابع الذي شمل مجموعات من الطوابع المصرية والأجنبية وقوالب وألواح لصناعة الطوابع، كما يضم تصنيفا فريدا لمجموعات الطوابع لكل من البريد الأوروبي والبريد الأفريقي والبريد الآسيوي والبريد الأمريكي والبريد الأسترالي.

وأخيرا شاهد الطلاب أهم أقسام المتحف وهو قسم البريد الجوي الذي يشتمل على نماذج مختلفة من الحمام الزاجل ونماذج لبعض الطائرات مهداة من شركة الطرق الجوية الإمبراطورية وشركة خطوط الطيران الهولندية، ونموذج لأول خطاب ورد إلى الإسكندرية من لندن في 17 أغسطس عام 1929 م، وأول خطاب بالبريد الجوي أرسل إلى كراتشي من البريد المصري بالخط الجوي بين القطر المصري والهند.

بعدها انتقل الطلاب لزيارة المكتب الرئيسي لهيئة البريد المصري بالعتبة وشاهدوا الخدمات البريدية المقدمة للمواطنين في سهولة ويسر وماكينات الصرف الآلي المستحدثة، وفي ختام الزيارة تم توزيع الهدايا على الطلاب والمشرفين «تيشرتات - كابات - ماجات» مطبوعة باسم هيئة البريد المصري.