رئيس «كفر الشيخ الأزهرية» يتفقد انتظام الدراسة في «مجمع قونة»

شدّد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، على تفعيل اليوم الدراسي منذ انطلاق اللحظات الأولى له وحتى نهايته.

جاء ذلك خلال حضور رئيس المنطقة لفعاليات طابور الصباح بمعهد الروضة الابتدائي بكفر الشيخ، اليوم الخميس، قبل أنّ يتوجه لمتابعة مجمع معهدي قونة الابتدائي والإعدادي بنين، بإدارة قلين التعليمية الأزهرية، وذلك للاطمئنان على مدى انتظام العملية التعليمية بمعاهد الإدارتين.

تفعيل دور الأنشطة والمسابقات الطلابية

وخلال جولته، أكد رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، تفعيل دور الأنشطة والمسابقات الطلابية بداخل المعاهد، كما تابع تواجد الكتب الدراسية، واطلع على طرق تحضير المُعلمين، وحرص على مناقشة الطلاب لقياس المستوى العلمي لديهم، ومحاورتهم على السبورة لمعرفة مدى تحصيلهم من أسلوب شرح المُعلمين بالفصول.

الاهتمام بأعمال النظافة

وتفقد رئيس المنطقة، حُجر المعامل والمكتبات بالمعاهد التي زارها، وتابع مدى الاهتمام بأعمال النظافة، وبنهاية جولاته طالب شيوخ المعاهد بتدارك أي ملاحظات تم رصدها لتلافيها لاحقًا، كما حّث الطلاب على الجد والمثابرة وتحقيق المزيد من التفوق والنجاح في كافة الأنشطة التعليمية والثقافية والدينية.