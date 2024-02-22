الكويت أمام العدل الدولية: الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات تهجير قسري للفلسطينيين

أكد ممثل دولة الكويت أمام محكمة العدل الدولية، أن ما يجري في غزة نتيجة لـ 75 من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأفاد ممثل الكويت، بأن إسرائيل قامت بعملية تهجير قسري للشعب الفلسطيني، وهو مايعد انتهاكًا للقانون الدولي.

وأشارت الكويت، إلى أن إسرائيل قامت بتوسيع عمليات الاستيطان في الضفة الغربية.