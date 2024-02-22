«السياحة»: الشركات لم تعتذر عن تنظيم الحج ونعمل على تحويل قيمة التعاقدات

قال باسل السيسي، عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، إن تنظيم شركات السياحة لبرامج الحج السياحي لهذا العام «مؤكد»، نافيا اعتذار أي من الشركات عن تنظيم البرامج خلال موسم الحج للعام الهجري الحالي 1445، «نواجه بعض المشكلات في سرعة تحويل قيمة تعاقدات الحج بالمملكة العربية السعودية من سكن ونقل وإعاشة».

تحويل قيمة التعاقدات

وأضاف لـ«الوطن»، أن شركات السياحة بدأت في تحويل جزء من قيمة التعاقدات الخاصة بموسم الحج لهذا العام إلى حساب مكتب شئون حج مصر، لافتا إلى أن وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة تعملان بشكل مستمر لإيجاد حلول لتدبير قيمة خدمات الحج بالريال السعودي.

مخيمات حجاج السياحة بمنطقة المشاعر المقدسة

وأشار عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، إلى أنه في حال عدم مد فترة إنهاء إجراءات الحج إلى ما بعد يوم 25 فبراير الجاري، فإن الأراضي التي تعاقدت عليها غرفة شركات السياحة لإقامة مخيمات حجاج السياحة بالمشاعر المقدسة بمنى وعرفات قد تتغير ويتم استبدالها بأماكن أخرى وذلك لعدم القدرة على دفع قيمة التعاقد في الموعد المحدد.