«الغرف السياحية»: رد مبالغ جدية الحجز لغير الفائزين بقرعة الحج الأسبوع المقبل

قال محمد عزت أمين صندوق غرفة شركات السياحة بالإسكندرية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنَّه سيتمّ رد مبالغ جدية الحجز للمواطنين الذين لم يوفقوا بقرعة الحج السياحي لهذا العام وعددهم نحو 35 ألف مواطن الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أنَّه سيتمّ إخبار المواطنين من قبل شركات السياحة التي تقدموا إليها بموعد استرداد تلك المبالغ وآلية الحصول عليها.

آلية استرداد مبالغ جدية الحجز

وأضاف «عزت» لـ«الوطن» أنَّ آلية استرداد مبالغ جدية الحجز للمواطنين الذين لم يوفقوا بقرعة الحج السياحي لهذا العام ستكون عن طريق توجه المواطن الفائز بقرعة الحج السياحي لبنك مصر بموجب بطاقة الرقم القومي خاصته، موضحًا أنَّ المتقدمين للبرامج الاقتصادية «البري، الاقتصادي طيران» سيستردون مبلغ الـ20 ألف جنيه قيمة جدية الحجز التي دفعوها عند التقدم.

تحويل مبالغ الفائزين بالقرعة لشركات السياحة

وأوضح أنَّ المواطنين الذين تقدموا لبرامج الحج السياحي فئة الـ5 نجوم سيستردون مبلغ 60 ألف جنيه قيمة جدية الحجز التي دفعهوها عند التقدم، موضحًا أنَّه سيتمّ أيضًا تحويل مبالغ جدية الحجز للمواطنين الفائزين بقرعة الحج السياحي وعددهم نحو 23 ألف مواطن إلى شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج الخاصة بهم.