«السياحة» تشدد على ضرورة انتهاء كل خدمات الحج قبل 25 فبراير 2024

قال أسامة عمارة، المدير التنفيذي لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه في إطار الإجراءات التنفيذية لموسم الحج الحالي 1445 هجريا، فإن الغرفة تلقت كتابا من وزارة السياحة والآثار، يتضمن ضرورة التزام شركات السياحة بكل التوقيتات المتعلقة بأنها معاينة سكن الحجاج وإبرام كل التعاقدات التفصيلية الخاصة بالخدمات التي تشمل «النقل - الإعاشة - السكن» مع مقدمي الخدمات على المسار الإلكتروني في موعد أقصاه 25 فبراير الجاري.

إجراءات معاينة السكن الذي سيقيم به الحجاج

وأضاف خلال الكتاب الدوري الذي تم إرساله لكل شركات السياحة المصرية أن وزارة السياحة والآثار أكدت أن آخر موعد لإنهاء إجراءات معاينة السكن الذي سيقيم به حجاج السياحة وتوثيق العقود سيكون يوم 25 فبراير 2024، مشددة أن هذا الموعد سيكون نهائيا.

المواقع المخصصة لإقامة حجاج السياحة بالمشاعر المقدسة بمنى وعرفات

وأهاب المدير التنفيذي لغرفة شركات السياحة، بكل شركات السياحة المنظمة للحج لهذا العام بسرعة إيداع قيم الخدمات المقدمة للحجاج بحساب مكتب شؤون حج مصر على الحساب البنكي المخصص لذلك، مع العمل على إنهاء إجراءات التحويل وتغذية محفظة الشركات على المسار الإلكتروني للحج، وذلك حتى يتسنى للغرفة حجز المواقع المخصصة لإقامة حجاج السياحة بالمشاعر المقدسة بمنى وعرفات.