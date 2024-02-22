حالة الطقس غدا.. عودة سقوط الأمطار على 12 محافظة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا في المحافظات، إذ تشير التوقعات إلى عودة سقوط الأمطار مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وتأثير بعض الظواهر الجوية في مختلف أنحاء الجمهورية، فيما يسود طقس دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل إلى الدفء على السواحل الشمالية.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وتشير التوقعات إلى أن حالة الطقس غدا في المحافظات تشهد فرص سقوط الأمطار في 12 محافظة وهى «البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، مطروح، جنوب سيناء، البحر الأحمر، قنا، الأقصر، أسوان، أسيوط، المنيا، سوهاج»، وتكون متوسطة بنسبة تصل إلى 40% على مدار اليوم.

الظواهر الجوية في طقس المحافظات

وتشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية.

فيما تنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وسجلت أقصى سرعة لها في السواحل الشمالية وبلغت 32 كيلو متر في الساعة.

فيما تشهد جميع المحافظات غداً الجمعة طقسا غائما جزئيا على مدار اليوم، فيما عدا محافظات جنوب الصعيد تشهد طقس مشمس نهاراً.

درجات الحرارة غدا

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة غداً جاءت كالآتي:-

القاهرة الكبرى العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة

الوجه البحري العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة

السواحل الشمالية العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة

جنوب سيناء العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة

شمال الصعيد العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات

جنوب سيناء العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجة