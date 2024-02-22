سكرتير عام مطروح يسلم 30 عاملا شهادات اجتياز دورة مٌكافحة المخدرات

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اجتياز 30 من العاملين بديوان عام محافظة مطروح الدورة التدريبية لمكافحة المخدرات والوقاية منها، التي نظمها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

نشر مبادئ التوعية ضد المخدرات

وأكد اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح، خلال مشاركته الفعاليات، أهمية الاستفادة من الدورة التدريبية ونشر مفاهيم ومبادئ التوعية ضد جميع أنواع المخدرات للوصول إلى حسن السلوك والقيم الصحيحة الذي ينبع من التنشئة الاجتماعية السليمة مع الالتزام بضوابط وقوانين المجتمع، مٌثمناً دور المركز وما يقدمه من مهمة إنسانية سامية، وتقديم الدعم الدائم والتعاون المستمر مع جهود المركز الإنسانية والاجتماعية بمحافظة مطروح من أجل الحفاظ على حياة الإنسان المصري في إطار جهود الدولة ببناء الإنسان.

توعية الأطفال بمخاطر المواد المخدرة

وأكد سكرتير عام محافظة مطروح أهمية الاهتمام بتوعية الأطفال بمخاطر المخدرات، وسلم شهادات اجتياز الدورة التدريبية لعدد 30 متدربا من العاملين بديوان عام المحافظة، مع الإشادة بفعاليات الدورة التي استمرت على مدار يومين، بحضور الدكتورة وفاء سمير نعيم، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتور سامح محمدي رئيس قسم المعاملة الجنائية بالمركز، والدكتور حسام الوسيمى رئيس قسم بحوث المجتمعات الريفية والحضرية، والدكتور عبده العشري أستاذ القانون بالمركز وفتحي الجمل مستشار المحافظ للشؤون الاجتماعية.