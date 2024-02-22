الحرية المصري: الدولة بذلت جهودا كبيرة لدعم الاستثمارات والاقتصاد

ثمن النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام، وعضو مجلس النواب، إعلان مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، في ضوء جهود الدولة حاليا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

حزب الحرية المصري

أكد نائب رئيس حزب الحرية المصري في بيان، أن الحكومة بتوجيهات من الرئيس السيسي، بذلت مجهودات في مجال الاستثمارات والتنمية الاقتصادية ودعم الاقتصاد الوطني، من خلال عدة قوانين تشريعية، أو من خلال بروتوكولات واتفاقيات تعاون من أجل تنشيط مجال الصناعة الوطنية، والنهوض بالاقتصاد المصري.

دعم الصناعة المصرية

أضاف «مهنى» أن المرحلة الحالية تتطلب تفعيل القوانين الخاصة بمجال الاستثمار، لفتح التنمية الصناعية والاتجاه لدعم الصناعة المصرية في ظل ارتفاع المواد الخام، مشيرا إلي أن الحزب يتقدم بورقة عمل لمجلس أمناء الحوار الوطني في المحور الاقتصادي، حول إحياء المناطق الصناعية في المحافظات، وفتح مجال التصدير للخارج لتوفير العملة الصعبة.

وطالب عضو مجلس النواب، بمنح صلاحيات أكبر لهيئة الاستثمار ودراسة الاحتياجات الصناعية المطلوبة للفترة المقبلة، ما يحقق النمو والازدهار للبلاد، مشيرا إلى أن الحوار الوطني سيكون له دور كبير في تطوير المنظومة الصناعية، وتحسين الاقتصاد من خلال الخبراء والمتخصصين.