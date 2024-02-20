حزب الحرية المصري يطلق مبادرة لتأهيل المرأة المعيلة لسوق العمل

أطلقت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور عيد عبدالهادي رئيس اللجنة المركزية، مبادرة «اتعلميها سهلة»، لتأهيل المرأة المعيلة لسوق العمل.

واستهدفت المبادرة عقدت دورات تدريبية مجانية مكثفة في الصناعات والحرف اليدوية، وأعمال الخياطة والتطريز، من خلال برامج تدريبية وتحت إشراف متخصصين في مجالات التدريب، وفى ختام التدريب تتسلم المتميزات منهن ماكينات خياطة لبداية مشروعهن من المنزل.

برنامج تدريبي شامل

وأوضح رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بالحزب، أن اللجنة أعدت برنامجا تدريبيا شاملا نظريا وعمليا، وبرنامجا تسويقيا لمنتجات هذه الأسر، وإعدادهن للمشاركة في سوق العمل وعرض المنتجات في الأسواق ومعارض المتخصصة، مضيفا أن المبادرة تتميز بالتنويع وتعليم مهارات جديدة لفئات جديدة من النساء وتتم على مراحل مختلفة.

وأكد «عبد الهادي»، أن ذلك يأتي من خلال الدور المجتمعي للحزب في تنفيذ برنامج الدولة التنموي وخطة التنمية المستدامة مصر 2030، والتي تهتم في المقام الأول بتوفير حياة كريمة للمواطنين، وانطلاقا من الدور المجتمعي في تنفيذ خطة الدولة و توفير حياه كريمة للمواطنين وتأهيل المرأة على المهن التي يتطلبها سوق العمل وتعزيز دور المرأة بالمجتمع والحصول على فرص عمل مناسبة أو البدء في مشروعات صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر من المنزل.