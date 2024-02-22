معاني مصطلحات الاستثمار في الذهب.. الملاذ الآمن وقت الأزمات

يتمتع الذهب بمرونة عالية بين طرق الاستثمار من حيث البيع والشراء في أي وقت، وهذه المميزات جعلت الذهب يلعب أدوار مهمة، وأطُلق عليه العديد من المصطلحات، وفق لمؤسسة «جولد بيليون» العاملة في مجال تقارير الذهب وتداوله.

ماذا يعني مصطلح الذهب «ملاذ أمن»؟

ويأتي مصطلح الذهب «ملاذ أمن» في مقدمة القائمة، ويقصد بهذا أن الذهب هو السبيل الذي يلجأ إليه الجميع في أوقات الأزمات الاقتصادية، كونه يوفر أمانا بالنسبة للمستثمرين وللأفراد، إضافة إلى أنه بعد انتهاء هذه الأزمات يمكن أن يقوم الشخص ببيع الذهب ويعيد استثماراته دون أن يتعرض لخسارة كبيرة.

والمصطلح الثاني هو أن «الذهب مخزن للقيمة» ويقصد بهذا أن الذهب أفضل سلعة تحمي الأموال من تراجع قيمتها وتراجع قدرتها الشرائية، فشراء الذهب وقت الأزمات والاحتفاظ به لفترة من الوقت يحقق مكسبا في الأموال ويعوض أي تراجع قد حدث في قيمة العملة أثناء الأزمة.

الذهب «أفضل أداه للتحوط» ضد التضخم

أما مصطلح «الذهب أفضل أداه للتحوط» يقصد به أن المعدن الأصفر أفضل استثمار يتم اللجوء إليه أثناء فترات التضخم المرتفع، لأن سعر الذهب يرتفع كغيره من السلع متأثراً بالتضخم، وبالتالي عند بيع الذهب مع ارتفاع سعره يتم تعويض فارق التضخم في أسعار السلع الأخرى.