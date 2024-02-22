قيادي بـ«الحرية المصري»: مرافعة مصر بـ«العدل الدولية» كشفت كذب إسرائيل

ثمّن رجاء عطية، أمين حزب الحرية المصري في المنيا، مرافعة مصر التي قدّمتها الدكتورة ياسمين موسى، ممثل مصر أمام محكمة العدل الدولية، قائلا إنّ المرافعة كشفت كثير من الحقائق والسياسات التي تعتمد إسرائيل السير عليها لإبادة الشعب الفلسطيني.

ووصف عطية، في تصريحات لـ«الوطن»، المرافعة المصرية بأنّها تاريخية وكشفت السجل الدموي لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية، وانتهاكاتها للاتفاقيات والقوانين الدولية، مضيفا أنّ المرافعة أكدت الدور المصري المحوري تجاه القضية الفلسطينية على مدار تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي.

إسرائيل تنفذ جرائم إبادة جماعية

وأضاف أنّ مذكرة مصر كشفت عن حملات الإبادة الجماعية التي تنفذها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، والتى لا يمكن السكوت عنها، بل يجب التحرك لوقف الجرائم الكارثية، وتقويض إسرائيل بعقوبات ومساءلة تؤكد للعالم شفافية المجتمع الدولي.

مرافعة مصر ردّت على ادعاءات إسرائيل الكاذبة

وأوضح رجاء عطية، أن مصر ردت في مرافعتها على ادعاءات إسرائيل الكاذبة التي زعمت أنّ مصر تعمّدت منع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لافتا إلى أنّ مصر ألزمت الأمم المتحدة بإيجاد حل للقضية الفلسطينية، خاصة وأنّ حل تلك القضية سيعمل على استقرار منطقة الشرق الأوسط.