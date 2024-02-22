وظائف شاغرة في شركة مياه الشرب بالإسكندرية.. التخصصات ومواعيد التقديم

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن عدد من الوظائف الشاغرة لحملة المؤهلات العليا، والمتوسطة الحرفية، بنظام العُقود السنوية، لمن يرغب التقدم لشغل هذه الوظائف الشاغرة.

وظائف تخصصية

وتضمن إعلان الوظائف الشاغرة بشركة مياه الشرب عددًا من التخصصات منها مهندس تشغيل مياه، ومهندس مشروعات، ومهندس صيانة كهربية، وأخصائي سلامة وصحه مهنية، وكيميائي مياه.

كما تضمن إعلان الوظائف الشاغرة «حرفي تشغيل، وكهربائي، وميكانيكي، وسباك، سائق، جنايني»، كما تطلب وظائف الخدمات المعاونة وهي «مٌعاون خدمة، وحارس، وعتال «ذكور فقط»، على أن يتم التقديم لهذه الوظائف عن طريق موقع شركة مياه الشرب بالإسكندرية، للتقديم «اضغط هنا».

مواعيد التقديم في وظائف مياه الشرب

وكشفت الشركة أن التقديم في الوظائف الخالية اعتبارًا من السبت 24 فبراير 2024 من الساعة 9 صباحا حتى الخميس 29 فبراير 2024 في تمام الساعة 12 ظهرا.